Санкт-петербургский "Зенит", в составе которого выступает казахстанец Нуралы Алип, отправился на товарищеский матч с "Црвеной Звездой", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Сочи 3 июля на стадионе "Фишт". Начало в 23:00 по времени Нур-Султана. Это будет заключительный матч межсезонья для "Зенита".

Питерский клуб в предыдущем сезоне выиграл чемпионат России. В свою очередь "Црвена Звезда" стала победителем национального первенства в Сербии и является рекордсменом страны по количеству чемпионских титулов (девять побед).

Отметим, что "Зенит" в это межсезонье досрочно стал победителем предсезонного турнира "Кубок PARI Премьер".

9 июля "Зенит" сыграет против московского "Спартака" в матче Суперкубка России.

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