Россия
Сегодня 20:44

"Ахмат" выпустил Самородова в стартовом составе и победил

©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" сыграл с сербской "Войводиной" на зимних сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

В составе "Ахмата" в стартовом составе вышел нападающий сборной Казахстана Максим Самородов и экс-голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов.

Самородов отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.

Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 1:0. Единственный гол на 84 минуте забил Надер Гандри, реализовавший пенальти.

аА

Напомним, что в текущем сезоне РПЛ "Ахмат" набрал 13 очков и занимает предпоследнее 15 место.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →