"Ахмат" Самородова сыграет с европейскими клубами. Известны подробности

Грозненский "Ахмат", в составе которого выступает форвард сборной Казахстана Максим Самородов обнародовал список соперников на сборах в Турции, сообщают Vesti.kz.

Клуб из Грозного сыграет против сербских "Нови‑Пазара" (16 января) и "Воеводины" (21 января), а также с болгарской "Славией" (22 января).

После 18 туров РПЛ "Ахмат" с 13 очками располагается на 15‑й позиции турнирной таблицы. В 19‑м туре "Ахмат" 1 марта примет казанский "Рубин".

Самородов перешел в "Ахмат" из "Актобе" летом 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила один миллион евро (данные Transfermark). В нынешнем сезоне российской премьер-лиги он провел 12 матчей за грозненский клуб, забил два гола и отдал два ассиста.