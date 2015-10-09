Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Сегодня 20:47
 

"Ахмат" Самородова сотворил камбэк в матче с "Динамо" Зайнутдинова

  Комментарии

"Ахмат" Самородова сотворил камбэк в матче с "Динамо" Зайнутдинова ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" выиграл у московского "Динамо" в матче 17-го тура РПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Матч в Грозном завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 26-й минуте Муми Нгамалё вывел "Динамо" вперед.

В дебюте второго тайма, на 47-й минуте Георгий Мелкадзе восстановил равновесие. Победу грозненцам на 84-й минуте принес Усман Ндонг, уверенно реализовавший пенальти.

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе и отыграл 81 минуту, после чего был заменен.

Другой игрок национальной команды Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку "Динамо".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 17 11 4 2 34-10 37
2 ЦСКА М 17 11 3 3 28-14 36
3 Локомотив М 17 9 7 1 35-21 34
4 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
5 Балтика 17 8 8 1 22-7 32
6 Спартак М 17 8 4 5 25-22 28
7 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8 Акрон Тл 17 5 6 6 22-24 21
9 Динамо М 17 5 5 7 26-25 20
10 Ахмат 17 5 4 8 21-25 19
11 Ростов 17 4 6 7 13-20 18
12 Крылья Советов 17 4 5 8 20-31 17
13 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
14 Оренбург 17 2 6 9 17-28 12
15 Пари НН 17 3 2 12 11-28 11
16 Сочи 16 2 2 12 14-37 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:00   •   идёт
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
0:0
Рубин
Рубин
(Казань)
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Рубин
Проголосовало 23 человек

