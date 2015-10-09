"Ахмат" Самородова сотворил камбэк в матче с "Динамо" Зайнутдинова

Грозненский "Ахмат" выиграл у московского "Динамо" в матче 17-го тура РПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Матч в Грозном завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 26-й минуте Муми Нгамалё вывел "Динамо" вперед.

В дебюте второго тайма, на 47-й минуте Георгий Мелкадзе восстановил равновесие. Победу грозненцам на 84-й минуте принес Усман Ндонг, уверенно реализовавший пенальти.

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе и отыграл 81 минуту, после чего был заменен.

Другой игрок национальной команды Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку "Динамо".

