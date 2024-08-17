"Ахмат" потерял Самородова. Подробности

Форвард "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов вынужден пропустить две-три недели из-за травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Как отмечает источник 22-летний казахстанский форвард получил мышечное повреждение в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:1). Это ставит под сомнение его участие в предстоящих матчах Лиги наций за сборную Казахстана против Норвегии и Словении, которые пройдут 6 и 9 сентября.

Самородов присоединился к "Ахмату" 6 августа, перейдя из казахстанского "Актобе", и успел провести за новый клуб два матча, однако результативными действиями пока не отметился. Его контракт с грозненцами рассчитан на четыре года. На счету нападающего 17 матчей и три гола за сборную Казахстана, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.