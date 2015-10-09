Россия
Сегодня 18:24
 

"Ахмат" объявил решение по Самородову и Кенжебеку на матч со "Спартаком"

Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч 25-го тура РПЛ-2025/26 против московского "Спартака", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Москве и начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Форвард сборной Казахстана Максим Самородов начнет встречу в стартовом составе "Ахмата". А его одноклубник Галымжан Кенжебек, также выступающий в сборной Казахстана оказался в числе запасных.

Состав "Ахмата":

Ульянов, Цаке, Богосавац, Заремохазабиех, Сидоров, Жемалетдинов, Касинтура, Пряхин, Мансилья, Самородов, Мелкадзе.

После 24-х туров "Ахмат" набрал 31 очко и идет на девятом месте. У "Спартака" 42 балла и шестая строчка в таблице РПЛ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Москва   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   закончен
Спартак М
Спартак М
(Москва)
3:1
Ахмат
Кто победит в основное время?
Спартак М

30%

Ничья

19%

Ахмат

51%

Проголосовало 53 человек

