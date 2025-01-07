"Ахмат" нашел конкурента Самородову за 165 миллионов

Бывший форвард московского "Спартака" Георгий Мелкадзе близок к переходу в грозненский "Ахмат", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.

По информации источника, 27-летний нападающий, вероятно, присоединится к команде на первом тренировочном сборе, где и будет принято окончательное решение о подписании контракта.

С начала 2024 года Мелкадзе выступает за грузинский клуб "Колхети Поти". За это время он провел 33 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет 300 тысяч евро (165 миллионов тенге).

Отметим, что Мелкадзе может сыграть на позиции левого вингера, где в "Ахмате" действует нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.