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"Ахмат" нашел конкурента для Максима Самородова

©ФК "Ахмат"

"Ахмат" посредством соцсетей объявил о том, что к команде на турецких сборах присоединился нападающий из чемпионата Парагвая Родриго Руис Диас, передают Vesti.kz.

Отмечается, что после прохождения медицинского обследования он получил допуск к тренировкам. В ближайшие дни должен разрешиться вопрос с официальным оформлением перехода.

Получается, что он станет одним из конкурентов нападающего сборной Казахстана Максима Самородова, защищающего цвета грозненского клуба с прошлого года.

Ранее "Ахмат" подписал вратаря "Кайрата" Вадима Ульянова.

Что касается Самородова, то он провел за грозненцев 12 матчей в российской премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.

РПЛ возобновится весной, 1 марта "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3 Спартак М 18 11 4 3 36-14 37
4 Динамо М 18 10 5 3 37-20 35
5 Локомотив М 18 11 2 5 33-26 35
6 ЦСКА М 18 9 4 5 28-14 31
7 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
8 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
9 Акрон Тл 18 6 4 8 22-34 22
10 Крылья Советов 18 5 3 10 19-29 18
11 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8

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