"Ахмат" нашел конкурента для Максима Самородова

"Ахмат" посредством соцсетей объявил о том, что к команде на турецких сборах присоединился нападающий из чемпионата Парагвая Родриго Руис Диас, передают Vesti.kz.

Отмечается, что после прохождения медицинского обследования он получил допуск к тренировкам. В ближайшие дни должен разрешиться вопрос с официальным оформлением перехода.

Получается, что он станет одним из конкурентов нападающего сборной Казахстана Максима Самородова, защищающего цвета грозненского клуба с прошлого года.

Ранее "Ахмат" подписал вратаря "Кайрата" Вадима Ульянова.

Что касается Самородова, то он провел за грозненцев 12 матчей в российской премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.

РПЛ возобновится весной, 1 марта "Ахмат" примет на своем поле казанский "Рубин".