Агент Зайнутдинова одной фразой отреагировал на "трансфер" в "Зенит"

Агент Евгений Новиков, который работает с казахстанским полузащитником турецкого "Бешикташа" Бахтиером Зайнутдиновым, отреагировал на информацию возможном переходе своего клиента в санкт-петербургский "Зенит", сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорились с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сделка оценивается за 4,5 миллиона евро.

"Первый раз слышу", – сказал Новиков телеграм-каналу "Инсайды от Карпа".

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Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро. За "орлов" казахстанец провел 37 матчей, забив один гол. В составе "Бешикташа" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2026/27

В России казахстанский футболист поиграл за два клуба – за "Ростов" и московский ЦСКА.

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