Агент прояснил будущее футболиста сборной Казахстана в чемпионате России

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 16:58
©ФК "Химки"

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов сумел заиграть в российском клубе "Химки", однако останется ли он в команде на следующий сезон - это актуальный вопрос. В беседе с корреспондентом Vesti.kz агент футболиста Дмитрий Селюк прокомментировал, какова ситуация на данный момент. 

"Уже сейчас есть несколько российских клубов, которые хотели бы подписать Леву. Есть вероятность, что из других чемпионатов им тоже заинтересуются. Однако сейчас для нас более приоритетны "Химки", которые готовы продлить с ним соглашение хоть сегодня. Но важно, чтобы клуб остался в премьер-лиге. 

В целом, Лева играет очень хорошо, Андрей Талалаев им доволен. Самому игроку опять же комфортно в "Химках". Но посмотрим, как в итоге команда закончит сезон и дальше примем решение", - заявил Селюк. 

Напомним, что Скворцов перешел в "Химки" минувшей зимой. В РПЛ сезона-2022/23 он провел пять матчей, закрепившись в основном составе после прихода Андрея Талалаева. Подмосковный клуб за три тура до финиша сезона занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате и отстает от зоны стыковых игр на пять очков.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2 ЦСКА М 27 16 6 5 51-24 54
3 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4 Спартак М 27 14 8 5 58-36 50
5 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7 Динамо М 27 12 6 9 44-38 42
8 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10 Локомотив М 27 10 6 11 46-43 36
11 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13 Крылья Советов 27 6 8 13 27-43 26
14 Пари Нижний Новгород 27 6 6 15 28-48 24
15 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16 Торпедо М 27 2 5 20 18-53 11

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Метки:
Премьер-лига России Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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