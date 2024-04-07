Адиев забрал в новый клуб тренеров сборной Казахстана

Стал известен состав тренерского штаба Магомеда Адиева в "Ахмате". Российский специалист совмещает посты в грозненском клубе и сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "Ахмата", в тренерский штаб Адиева вошли Руслан Балтиев (старший тренер), Евгений Коструб (тренер) и Ерлан Ибраим (тренер по физической подготовке).

Специалисты также работают совместно в тренерском штабе сборной Казахстана.

О назначении Адиева в "Ахмат" было объявлено 5 апреля.

"Ахмат" занимает 12-е место в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков после 21-го тура. Следующую игру грозненцы проведут на своем поле с "Локомотивом" 7 апреля.