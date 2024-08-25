Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев провел очередной матч во главе "Ахмата" в новом сезоне РПЛ, передают Vesti.kz.

В шестом туре чемпионата России грозненский клуб в родных стенах сенсационно проигрывал по ходу матча подмосковным "Химкам" 0:2. Однако, в заключительные 20 минут матча команде Адиева удался камбэк, за этот период времени его подопечные забили три гола. Но, "Химки" не сдались и на 98-й минуте вновь забили, установив окончательный счет - 3:3.

Таким образом, "Ахмат" остался в зоне аутсайдеров РПЛ, имея всего четыре набранных очка после шести матчей.

Отметим, что в этой встрече не принимал участие форвард сборной Казахстана Максим Самородов. Игрок восстанавливается после травмы и уже был замечен в Астане, на матче футзальных сборных Казахстана и Таджикистана.

Следующий матч в РПЛ "Ахмат" проведет против "Акрона" 31 августа.