Адиев назвал точный счёт в матче клубов Чеснокова и Алипа в РПЛ

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился прогнозом на матч 13-го тура чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом", сообщают Vesti.kz.

Специалист отметил, что хозяева способны навязать борьбу сопернику, однако преимущество в классе игроков должно помочь гостям добиться победы. Адиев считает, что "Зенит" выиграет со счётом 2:1 и сохранит лидерство в турнирной таблице.

"Крылья" дома выглядят неплохо. В классе игроков сомнений нет, крепкий коллектив. Но мастерство гостей должно дать результат. "Зенит" после этого тура сохранит лидерство, победив 2:1", - приводит слова Адиева Rusfootball.

Матч "Крылья Советов" - "Зенит" пройдёт сегодня, 2 ноября, в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по времени Казахстана.

Напомним, в составе "Крыльев Советов" играет полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков. За "Зенит" выступает капитан национальной команды защитник Нуралы Алип.