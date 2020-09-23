Кошмарный вечер Куата, первый "старт" Зайнутдинова и замена Быстрова. Как сыграли казахстанцы в 8-м туре РПЛ

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Чудовищный матч для "Химок", последствия которого оказались очень серьезными, поскольку подмосковный клуб покинули спортивный директор Сергей Егоров и главный тренер Дмитрий Гунько. По данным Whoscored, у Куата всего 18 касаний за матч, 12 передач (50 процентов точности), один фол и общая оценка 5,50. Креативная линия "Краснодара" просто разобрала на молекулы оборону "Химок", а Куат, будучи опорным полузащитником, не успевал за быстрыми и креативными соперниками.
После игры на Исламбека обрушился шквал критики со всех сторон, в том числе от агента Дмитрия Селюка. Традиционно высказывания с его стороны получились не самыми однозначными, но с чем-то точно можно согласиться, Куата действительно бросили под танки в первых же матчах и у него не было времени адаптироваться к новой команде. Результаты болезненные, но, возможно, с приходом нового главного тренера ситуация станет гораздо лучше, как у "Химок", так и у Куата.
Бахтиер Зайнутдинов. "Уфа" 0:1 ЦСКА
Первый матч в стартовом составе ЦСКА получился для Бахтиера вполне качественным и удачным по результату. Гончаренко применил тот же прием, который использовал Карпин в "Ростове", когда там играл казахстанец. Зайнутдинов весь матч активно менялся флангами с Константином Кучаевым. Бахтиер совершил 40 касаний мяча, отдал 26 передач (88,5 процента точных), но совсем не обострял и не бил по воротам, оценка от Whoscored - 6,59. Радует, что доверие Гончаренко к Зайнутдинову лишь крепнет, но конкуренция с фланговыми игроками ЦСКА продолжается.
Марат Быстров. "Динамо" 1:0 "Ахмат"
Правый защитник сборной Казахстана снова вышел скорее на позиции вингера, но отыграть полный матч ему не удалось, игрока заменили во втором тайме, на 55-й минуте. При этом Быстров оказался в пятерке лучших игроков "Ахмата" в этом матче, Whoscored поставил ему оценку 6,83. Возможно, замена казахстанца связана еще и с тем, что Марат отыграл больше 70 минут в кубковом матче против команды "Знамя", поэтому выглядел не столь свежо и остро. В конце встречи "Динамо" удалось забить победный гол, а затем главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев выдал красочный спич относительно соперника и всей игры.
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