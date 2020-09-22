Сколько очков "Динамо" набрало без удалений и пенальти? Тренер команды Быстрова не сдержал эмоций после матча РПЛ

Главный тренер ФК "Ахмат" Андрей Талалаев
после поражения от "Динамо" в матче РПЛ резко ответил на вопрос представителя пресс-службы команды соперника, сообщает "Спорт-Экспресс
".
"Ахмат
", за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров
, проиграл "Динамо", пропустив
гол на 91-й минуте. При этом с 80-й минуты клуб из Грозного играл в меньшинстве после удаления игрока. На послематчевой конференции представитель "Динамо" спросил у Талалаева, почему игрок "Ахмата" получил две желтые карточки в течение нескольких минут.
- Если вы из "Динамо", то проанализируйте, сколько ваша команда набрала очков без удалений и пенальти. Пересмотрите игру своего клуба в Тбилиси. Спасибо вам и удачи в следующих еврокубках, - ответил Талалаев.
"Динамо" на прошлой неделе вылетело из квалификации Лиги Европы, сенсационно проиграв "Локомотиву" из Тбилиси со счетом 1:2. Поражение получилось обидным еще и потому, что московский клуб вернулся в еврокубки спустя пять лет.
Что касается Марата Быстрова, в прошедшем матче он вышел в стартовом составе и был заменен на 55-й минуте встречи.
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