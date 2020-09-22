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"Не уровень РПЛ, он вернется в Казахстан". Агент Бахтиярова подверг критике Куата и его переход в "Химки"

В его команде уже сменились руководитель и главный тренер.

"Не уровень РПЛ, он вернется в Казахстан". Агент Бахтиярова подверг критике Куата и его переход в "Химки"
Фото: ФК "Краснодар"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом Vesti.kz резко высказался об игре полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата, который выступает за российский клуб "Химки". Отметим, что Селюк представляет интересы другого казахстанского игрока - Акмаля Бахтиярова

- Дмитрий, вы критикуете Куата в твиттере, почему у вас сложилось о нем такое мнение?


- Я не критикую Куата, если вы внимательно читали, это мнение о Сергее Егорове (бывший спортивный директор "Химок") - он жулик. В карагандинском "Шахтере" на него открыли уголовное дело, потому что он всех там обманул.

Сейчас он в "Химках", но его уволили, как я и предсказывал раньше, видите, я как Нострадамус. Он привел игроков в "Химки" по абсолютно той же схеме, теперь его выгнали, а футболисты, навязанные им, как сказал сам Егоров, "с ними будут мучиться другие". Понятно, что он берет игроков через одного агента. Теперь они будут судиться с "Химками", а до этого так же было в "Шахтере" и "Балтике".

И еще раз про Куата - я изначально сказал, он не подойдет "Химкам", его предлагали в этот клуб еще зимой, тогда они отказались, а Егоров вот привел. Ну и вы же видели игру "Краснодар" - "Химки"? Куат - худший игрок команды. 



- Куат, по вашему мнению, это игрок уровня российской премьер-лиги?

- На сегодняшний день - нет. Смотрите, когда он ушел из "Оренбурга", он два месяца находился без команды. Куат работает с людьми, которых интересуют больше деньги, чем репутация и подход игрока. Они привели его в "Химки" и сразу бросили под танки. Так нельзя было делать. И еще показательно, что "Оренбург" не захотел держать игрока даже в ФНЛ. 

- Так, может, сам игрок не хотел выступать в ФНЛ?

- Естественно, сам игрок может говорить, что он не хотел там играть. Но в "Оренбурге" остались футболисты выше уровнем, чем Куат, и получают зарплату больше, чем он, поэтому это все отговорки. Если бы "Оренбург" хотел его оставить, они бы сделали это, тем более, они сейчас идут на первом месте и, скорее всего, вернутся в РПЛ на следующий год. 

И вот тут еще один вопрос, "Оренбург" идет на первом месте, а "Химки" в зоне вылета, так, может, было лучше зайти чемпионом в РПЛ, чем вылететь во второй раз подряд?

В целом я понимаю желание казахстанских игроков выступать в РПЛ, но, на мой взгляд, нет ничего страшного, если ты играешь в чемпионате Казахстана. У Куата не получилось в "Оренбурге", теперь не получается в "Химках", я не знаю, вернет ли его "Кайрат", но лучше быть там и бороться за чемпионство, чем в клубах-аутсайдерах РПЛ. 

- То есть ваш прогноз: Куат вернется в Казахстан, а "Химки" вылетят? 

- "Химки" могут и не вылететь, а вот с Куатом зависит от нового тренера, у него будет свое видение, он захочет перестроить оборону, и я не думаю, что его устроит игра Куата. Поэтому я не исключаю, что игрок вернется в Казахстан уже в январе. 

Напомним, Куат перешел в "Химки" из "Оренбурга" на правах свободного агента. Он провел два матча за подмосковный клуб в этом сезоне, в обоих случаях команда уступила - "Уралу" (1:3), Краснодару (2:7). На днях "Химки" объявили об уходе спортивного директор Сергея Егорова и главного тренера Дмитрия Гунько. 

 

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Метки:
Премьер-лига России Куат Исламбек Химки ФК Оренбург ФК Сборная РК по футболу Кайрат ФК

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