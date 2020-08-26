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"Ростов" победил в первом матче после ухода Зайнутдинова

Исход игры решился во втором тайме.

"Ростов" победил в первом матче после ухода Зайнутдинова
Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Россия
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Российский "Ростов" одержал победу в первом матче после ухода полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передает корреспондент Vesti.kz

В рамках пятого тура премьер-лиги команда Валерия Карпина дома обыграла "Урал" - 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил японский полузащитник Кенто Хашимото, отличившийся второй матч подряд

С девятью очками "Ростов" идет шестым, а "Урал" с пятью баллами занимает 12-е место из 16 клубов. 

Напомним, что 25 августа Зайнутдинов перешел в ЦСКА августа. Казахстанец подписал пятилетний контракт и получил 19-й номер. После этого появилась информация о сумме трансфера. 

За "Ростов" Зайнутдинов выступал с начала 2019 года. В 35 матчах во всех турнирах на счету 22-летнего хавбека четыре гола и два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин и ассистент Виталий Кафанов, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана. 

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Премьер-лига России ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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