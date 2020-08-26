"Ростов" победил в первом матче после ухода Зайнутдинова

Российский "Ростов
" одержал победу в первом матче после ухода полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
, передает корреспондент Vesti.kz
.
В рамках пятого тура премьер-лиги команда Валерия Карпина
дома обыграла "Урал
" - 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил японский полузащитник Кенто Хашимото
, отличившийся второй матч подряд
.
С девятью очками "Ростов" идет шестым, а "Урал" с пятью баллами занимает 12-е место из 16 клубов.
Напомним, что 25 августа Зайнутдинов перешел
в ЦСКА августа. Казахстанец подписал
пятилетний контракт и получил 19-й номер. После этого появилась
информация о сумме трансфера.
За "Ростов" Зайнутдинов выступал с начала 2019 года. В 35 матчах во всех турнирах на счету 22-летнего хавбека четыре гола и два ассиста. Его уход из команды прокомментировали главный тренер Валерий Карпин
и ассистент Виталий Кафанов
, который в качестве вратаря выступал за сборную Казахстана.
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