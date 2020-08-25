Рабинер отметил прогресс Зайнутдинова и высказался про его переход в ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
может в скором времени сменить "Ростов"
на ЦСКА.
Известный российский журналист Игорь Рабинер
в комментарии корреспонденту Vesti.kz
оценил возможный трансфер игрока.
По информации "РБ-Спорт", Зайнутдинов отправился
на медосмотр и подписание контракта с ЦСКА.
"В ЦСКА очень редко ошибаются с трансферами. Зайнутдинов постепенно прогрессировал под руководством Валерия Карпина в "Ростове", а Евгений Гинер с генеральным директором Романом Бабаевым всегда предпочитали брать молодых игроков, на вырост. Надеюсь, так получится и с этим перспективным полузащитником", - заявил Рабинер.
"Он может выиграть конкуренцию в ЦСКА". Российский агент - об уходе Зайнутдинова из "Ростова"
В составе "Ростова" Зайнутдинов выступает с начала 2019 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге, а в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал два ассиста в 17 играх.
Ранее сам Зайнутдинов прокомментировал
информацию о возможном переходе в ЦСКА. Также сообщалось, что президент московского клуба Евгений Гинер подключил
свои связи в Казахстане для трансфера игрока.
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