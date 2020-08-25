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Москва, новая позиция и большое давление. Зайнутдинов уходит из "Ростова" и рискует карьерой ради ЦСКА

В казахстанце сильно заинтересован Гончаренко.

Москва, новая позиция и большое давление. Зайнутдинов уходит из "Ростова" и рискует карьерой ради ЦСКА
Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в ближайшее время может совершить большой шаг в своей карьере и сменить "Ростов" на ЦСКА. Корреспондент Vesti.kz сожалеет, что игрок покидает команду Валерия Карпина и видит массу скрытых рисков для казахстанца в Москве.  

Так получается, что клубная карьера Зайнутдинова развивается стремительно. В дебютном сезоне за "Тараз" он сразу покорил КПЛ и затем перешел в "Астану". В столичном клубе ему опять же понадобился лишь сезон, чтобы обратить на себя внимание зарубежных клубов. И вот в "Ростове" он сыграл полтора года, при этом захватив три сезона. 

Уже после кампании-2019/20 было очевидно, что Зайнутдинов закрепил за собой репутацию крепкого, универсального, молодого и недорогого игрока, а теперь еще и с нужным паспортом (прим. - с этого сезона казахстанцы не считаются легионерами в РПЛ). Неудивительно, что первым из московских клубов к Бахтиеру с предложением пришел ЦСКА - там всегда умели считать деньги и замечать потенциал в игроках гораздо раньше других. 

При всем уважении к "Ростову", ЦСКА это более узнаваемый бренд и клуб, где задачи последние лет 15-20 остаются на высоком уровне. Также заметно по нынешним трансферам, насколько амбиции армейцев конвертируются в качество состава. У клуба появились деньги и в команду уже приходят сильные легионеры из Южной Америки.

Но решение о переходе Зайнутдинова в ЦСКА все равно выглядит не столь однозначным, потому что есть "Ростов". Казалось, что миссия Бахтиера в команде Карпина не завершена. Хавбек органично смотрелся в этом клубе и развивался вместе с ним. Практически все российские журналисты, с которыми доводилось разговаривать по поводу одного из лидеров сборной Казахстана твердили одно: "Ростов" - топ-клуб РПЛ на данный момент, с эффективным руководством, тренером и футболистами". 



2020 год складывался для Бахтиера очень хорошо - он закрепился в основе "Ростова" и был одним из стабильных игроков команды. Было видно, как он прибавляет при Карпине ментально и тактически. Зайнутдинов с первой же попытки действительно нашел свою команду в РПЛ, которая добивалась результата и играла в атакующий футбол, то есть, химия между игроком и клубом сложилась.

ЦСКА - это клуб с другим давлением и отношением. Да, там опять же сильный менеджмент, хороший тренер, умеющий работать с молодыми игроками, но обстоятельства вокруг другие. ЦСКА при Викторе Гончаренко не всегда играет в атаку, зато почти не уходит от схемы в три центральных защитника. Еще больше опасений вызывают слухи о том, что Зайнутдинова будут использовать на позиции левого латераля. Бахтиер большой универсал, и да, за "Ростов" в недавнем матче с "Уфой" он сыграл именно в этой роли, но это был эксперимент на конкретный матч, в "Ростове" Зайнутдинов - это однозначно игрок атаки.

ЦСКА хочет использовать универсальные качества казахстанца, его выносливость, но если он будет играть левого защитника - это погубит весь его атакующий потенциал и негативно повлияет на игру в сборной Казахстана. Конечно, позиция Бахтиера в ЦСКА - это пока лишь предположения и, если все-таки Гончаренко определит в нем игрока атакующей линии, то это выглядит более оптимистичным решением.

Если не учитывать нападающих, у ЦСКА есть три атакующих игрока с которыми теоретически должен конкурировать Зайнутдинов. Один из них - игровой лидер команды Никола Влашич, абсолютный топ-игрок по меркам РПЛ, на данный момент его место в основе не обсуждается. Константин Кучаев - молодой россиянин, который набирает прежние обороты после травмы, бороться с ним за место в основе вполне реально. Арнор Сигурдссон - очередной молодой футболист уже сверкавший даже в матчах уровня Лиги чемпионов, но опять же, нельзя сказать, что Зайнутдинов в чем-то заметно слабее исландца. 



ЦСКА - это огромный вызов и в тех же масштабах риск для карьеры Зайнутдинова, но если он покорит Москву, значит мы точно получим игрока с прицелом на европейское будущее. 

Фото: ФК "Ростов"©, "Спорт-Экспресс"©

 

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Метки:
Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК ЦСКА Сборная РК по футболу Футбольные трансферы

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