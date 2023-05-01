23-летний нападающий из Казахстана сыграл матч за команду европейского чемпионата

Казахстанец Лев Скворцов сыграл полную игру за "Химки" в матче 25-го тура российской премьер-лиги против "Локомотива", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу "железнодорожников".
У хозяев дубль оформил Артем Дзюба, по одному мячу забили Антон Миранчук, Иван Игнатьев и Вильсон Изидор. Единственный гол гостей на счету Александра Руденко.
Отметим, что Скворцов провел полный матч за "Химки".
Ранее 23-летний казахстанец выступал за "Астану", "Атырау" и "Туран". В сборной Казахстана дебютировал в победном матче с Данией.
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