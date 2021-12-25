Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов номинирован на звание лучшего игрока ЦСКА в ноябре-декабре, сообщается на официальном сайте московского клуба.

"На официальном сайте стартовало голосование за лучшего игрока ПФК ЦСКА в ноябре-декабре. По итогам этого отрезка в числе претендентов, признававшиеся лучшими по итогам матчей Бахтиер Зайнутдинов ("Сочи"), Игорь Акинфеев ("Химки" и "Крылья Советов"), Максим Мухин ("Зенит") и Антон Заболотный ("Арсенал")", - говорится в сообщении.

На данный момент в голосовании лидирует Акинфеев - 52 процента, а Зайнутдинов занимает второе место - 26. Отдать свой голос можно здесь.

Напомним, что Зайнутдинов номинирован редакцией Vesti.kz на звание лучшего спортсмена 2021 года. Подробнее об этом в этой новости, а проголосовать можно тут.