"Запретил жене быть блогером". Нуралы Алип рассказал свою Love Story

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 17:04
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Защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип впервые встретил свою будущую жену в 12 лет в родном Актау. Об этом он рассказал в интервью "Матч ТВ".

23‑летний футболист сыграл свадьбу в декабре прошлого года и в тот же месяц подписал полноценный контракт с "сине‑бело‑голубыми".

- Как вы познакомились с будущей женой?

- Впервые встретил ее, когда мне 12 лет было. У нас в Актау турнир играли, она приходила на матчи. Потом очень долго ее не видел. А когда попал в основную команду "Кайрата", она поступила в Алматы в университет. Там и познакомились, начали общаться.

- Сложно было покорить ее сердце?

- Непросто, скажем так (улыбается).

- Читал, что она одна из самых известных женщин в вашем родном Актау.

- Когда только стали приобретать популярность соцсети, она одной из первых начала это дело развивать и у нее было очень много подписчиков.

- То есть она блогер?

- Сейчас уже нет. Я не разрешаю (смеется). Кстати, когда первый раз ее увидел, соцсети еще не так развиты были.

- Только‑только сыграли свадьбу, а тут сборы на месяц. Тяжело переживаете расставание?

- Мы уже привыкли, что в начале каждого года такое происходит.

Напомним, Алип вначале был арендован "Зенитом", а в декабре прошлого российский клуб выкупил его у "Кайрата". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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