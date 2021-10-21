Летом защитник с казахстанскими корнями Роберт Бауэр покинул российский "Арсенал", а в сентябре подписал официальный контракт с бельгийским "Сент-Труйденом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как адаптируется в новой лиге потенциальный игрок сборной Казахстана.

Интересно, что после завершения контракта с "Арсеналом" возникли слухи, что Роберт входит в сферу интересов московского "Спартака". Позже сам игрок заявил в интервью Transfermarkt:

"Я тоже про это слышал. Я также знаю, что в прошлом время от времени становился темой для обсуждения. "Спартак" - большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с теми, кто дает мне советы".

Но в итоге Бауэр уехал в Бельгию, и любопытно, что по сути он стал заменой защитнику Максимилиано Кофрие, который перебрался как раз в "Спартак".

Дебют Бауэра в бельгийской лиге состоялся 25 сентября, "Сент-Труйден" обыграл на выезде "Стандард", а Роберт вышел в конце игры. Далее 26-летний футболист два тура подряд выходил в основном составе, в обоих случаях его команда сыграла вничью: с "Остенде" (1:1), с "Андерлехтом" (2:2). Бауэр получил не самые высокие оценки от whoscored (6,6 и 6,0 соответственно), но интересно, что тренер использовал его на разных позициях - сначала левым центральным защитником в тройке, а затем правым латералем. Перевод игрока на фланг едва не принес ему дебютный гол в Бельгии, однако Роберт не попал по воротам из ударной позиции в матче с "Андерлехтом".

Универсальность Бауэра всегда была его отличительной чертой. Он умеет действовать практически на всех позициях в обороне, а также способен сыграть опорника. Плюс возвращение в Европу, в достаточно конкурентный и атакующий чемпионат, может дать новый импульс карьере Роберта.

Напомним, сам игрок уже не раз заявлял, что готов представлять Казахстан и выступать за сборную. Около месяца назад в интервью Vesti.kz по этому поводу также развернуто высказался главный тренер нашей команды Талгат Байсуфинов:

"Лично с игроком не знаком. Но я видел его матчи, в частности, в чемпионате России. Хороший, квалифицированный игрок, может закрыть несколько позиций в обороне. Он способен помочь сборной, если у него будут документы. Но ему потребуется время для адаптации, я не могу сказать, что сейчас придет Бауэр и все наладит в обороне, у меня нет такой уверенности.

С руководством федерации мы разговаривали по многим игрокам, там есть список, нам нужны квалифицированные футболисты. Но еще раз повторюсь, нет уверенности, что придет Бауэр и сразу все встанет на свои места.

Для примера, как вы помните, за сборную Казахстана ранее играли Генрих Шмидтгаль и Константин Энгель. Шмидтгаль в позиции крайнего хавбека адаптировался и пошел вверх, Энгель играл крайнего защитника и у него все проходило тяжелее, хотя он тоже выступал в Бундеслиге. То есть бывали разные примеры, тут нужно скрупулезно подходить к селекции".

В общем, пока решительных шагов в сторону натурализации Бауэра не сделано, хотя нет сомнений, что это качественный игрок, который точно не помешал бы сборной. Посмотрим, как дальше Роберт будет выступать в Бельгии и приведет ли его игра к сборной Казахстана.

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