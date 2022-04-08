Вернутся в КПЛ? Игроки сборной Казахстана, у которых истекают контракты в России и Европе

Сразу несколько казахстанских футболистов в июне могут стать свободными агентами, поскольку их соглашения с зарубежными клубами близки к завершению. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как они проводят сезон и насколько вероятно их возвращение на родину.

Алексей Щеткин

В матче за сборную против Молдовы форвард, вероятно, получил повреждение и с тех пор пропустил уже три игры за "Ротор". Новости о камбэке Щеткина в КПЛ периодически возникают, но, видимо, всякий раз препятствием являлся действующий контракт и, по слухам, достаточно высокая зарплата игрока в волгоградском клубе.

У "Ротора" катастрофическое положение в ФНЛ - идет на 18-м месте, это зона вылета. Играть в ПФЛ казахстанец явно не захочет, да и его контракт летом истекает, а продлить его на тех же условиях будет невозможно. Интерес в России к Алексею едва ли возможен, ведь показать себя сверхрезультативным игроком он не сумел. В Казахстане форвард почти наверняка сможет найти команду с еврокубковыми амбициями.

Георгий Жуков

Стартовые два сезона Жукова в Польше выглядели качественными и успешными, но кампанию-2021/22 нельзя занести в актив ни самому Георгию, ни "Висле". Казахстанец пропустил почти половину матчей Экстраклассы, а клуб из Кракова тем временем снова рискует вылететь из высшего дивизиона.

Возможно, Георгий предпочтет остаться в Европе и будет искать варианты там, но с точки зрения финансов самые благоприятные условия ему могут предложить только в Казахстане. Летом перед стартом еврокубков опытный и универсальный хавбек может пригодиться любому из лидеров нашего чемпионата.

Марат Быстров

У правого латераля национальной сборной крепкая репутация в РПЛ, он игрок обоймы "Ахмата" и его по-прежнему котирует лично Андрей Талалаев. Но завершение сезона в России уже не за горами, а новостей или даже слухов о продлении контракта Быстрова с нынешним клубом нет.

В Казахстане к Быстрову есть устойчивый интерес, он, опять же, интересен многим командам с высокими задачами. Но, скорее всего, для Марата приоритетная задача - остаться в РПЛ, даже если предложение от "Ахмата" так и не последует.

Акмаль Бахтияров

Еще один футболист, чей сезон в российской ФНЛ не назовешь грандиозным. Да, воспитанник "Кайрата" как никогда много играет, но в 2022 году его практика в составе команды "Олимп-Долгопрудный" резко сократилась. Он принял участие лишь в двух матчах из шести. Более того, в одной из встреч у него была обратная замена - редкое и не самое приятное событие в жизни любого игрока.

К сожалению, карьера Акмаля пока никак не выйдет на новый уровень. Возможно, ошибка со скандальным уходом из "Кайрата" до сих пор является ключевой. Летом нападающий с высокой вероятностью найдет клуб в Казахстане, ну или агент игрока Дмитрий Селюк попробует организовать для него новый зарубежный вызов.

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