В казахстанском футболе произошло новое назначение

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Сегодня 14:51
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Qazaqstan Football League (бывшая Профессиональная футбольная лига Казахстана) объявила о назначении 54-летнего казахстанского специалиста Гани Кайназарова на должность вице-президента, сообщают Vesti.kz со ссылкой на QFL.

Кайназаров будет курировать все аспекты спортивной деятельности в рамках лиги. Это включает в себя не только организацию и контроль проведения самых разнообразных соревнований, но и активное взаимодействие с футбольными клубами по всем вопросам, связанным с их участием в лиге. Кроме того, он будет следить за строгим соблюдением всех регламентов и нормативных документов, обеспечивая честную и прозрачную игровую среду для всех участников.

Отметим, что Кайназаров имеет богатый футбольный опыт. В разное время он защищал цвета клубов "Тараз", "Кайрат", "СКИФ" и играл за национальную сборную.

По завершении игровой карьеры трудился на руководящих должностях в футбольных клубах "Тараз", "Астана", а также в Казахстанской федерации футбола. С 11 марта 2022 года работал директором департамента сборных команд КФФ.

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Сегодня , 14:51
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