В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион

В Казахстане может появиться новый футбольный стадион. Как сообщает телеграм-канал Yedilov Online, строительство арены запланировано в Актау.

"Как многие уже могли успеть заметить, я являюсь любителем футбола и очень внимательно слежу не только за международным, но и за нашим местным, казахстанским футболом. Отрадно видеть в последнее время прогресс родного мне ФК "Каспий" из Актау. Команда показывает интересный, комбинационный футбол, старается играть в свой футбол вне зависимости от статуса соперника и на данный момент занимает довольно-таки высокое и почетное четвертое место, именно четвертое место является рекордным для Актау, ведь все помнят "Мунайшы" образца 1996 года.

В Актау всегда любили футбол, и сейчас, после почти 20-летней паузы, Большой футбол вернулся вновь в регион. Основная команда показывает содержательный и красивый футбол, дубль идет в лидерах в своей лиге, на стадион вернулись зрители, которые, с учетом ограничений из-за пандемии, каждый матч заполняют все допустимые места на стадионе. И уже в среде болельщиков все чаще поднимается вопрос о строительстве современного большого стадиона, который мог бы вместить всех любителей футбола в Актау.

И, по информации некоторых источников, данное пожелание болельщиков было услышано акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым, который, в свою очередь, распорядился запланировать строительство стадиона, отвечающего всем международным стандартам и требованиям, с возможностью привлечения внебюджетных средств, в частности средств инвесторов, в одном из новых микрорайонов Актау. По имеющейся у меня информации, в целях скорого утверждения проекта рассматриваются уже реализованные в Европе проекты. Это будет стадионный комплекс, рассчитанный примерно на 8 000 посадочных мест "чисто футбольный" стадион, который в себя будет включать, помимо стадиона, резервное поле для тренировок, тренажерный зал, пункты питания и развлечения для детей, а также множество коммерческих площадей.

ИншАллах, если все запланированное сбудется, то это будет большим скачком в развитии не только мангистауского футбола, но и всего казахстанского в целом, так как можно отметить, что это будет всего лишь третьим стадионом, построенным за время независимости нашей страны. Будем следить за дальнейшим развитием данной ситуации", - пишет источник.

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Фото: телеграм-канал Yedilov Online

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