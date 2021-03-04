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Как выглядит стадион за 39 миллионов долларов. Обзор "Туркестан-Арены"

На нем проходят матчи Суперкубка Казахстана - 2021.

Как выглядит стадион за 39 миллионов долларов. Обзор "Туркестан-Арены"
Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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На футбольной карте Казахстана появился новый стадион - "Туркестан-Арена", на котором уже состоялись первые официальные игры в рамках Суперкубка страны. Корреспондент Vesti.kz в специальном видеорепортаже рассказывает, как спортивное сооружение выглядит снаружи и внутри, в чем его особенности и недостатки, а также рассуждает о стоимости строительства объекта. 

Отметим, что строительство стадиона в Туркестане стартовало в феврале 2019 года, а уже 30 августа 2020 года объект был сдан в эксплуатацию. 2 марта 2021 на "Туркестан-Арене" прошел первый официальный матч с участием "Шахтера" и "Астаны", которые оспаривали выход в финал Суперкубка. В нынешнем году стадион будет домашней ареной футбольного клуба "Арыс", который получил право выступать в чемпионате Казахстана. 

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Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Астана ФК Суперкубок Казахстана стадион Арыс ФК

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