В Казахстане приняли новое решение по лимиту на легионеров

В Казахстане приняли решение об отмене лимита на легионеров, передают Vesti.kz. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.

Теперь клубам будет разрешено выпускать сразу 11 легионеров в составах на матч. До этого разрешалось семь иностранных игроков на поле.

В то же время в заявках команд из 25 человек должны присутствовать 13 воспитанников казахстанского футбола.

По словам Барменкулова, такое нововведение даст толчок к созданию "живой конкуренции", а вместе с ней к увеличению качества футболу, а также оградит футбольные клубы от "теневых схем", нечистых на руку агентов и недобросовестных футбольных функционеров, что также исключит искусственное повышение зарплат.