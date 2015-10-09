В "Кайрате" рассказали о положении Сатпаева в "Челси"

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин дал комментарий относительно старта карьеры Дастана Сатпаева в "Челси", передает корреспондент Vesti.kz.

Наставник алматинцев отметил, что Дастан следил за игрой уже бывшего клуба в квалификации ЛЧ против "Сутьески".

"Как там Дастан? Мы не общались. Но я только пытался узнать через руководство, но пока какой-то информации у меня нет. Но он смотрел наш матч, хотя по-другому и не могло быть (улыбается)", - заявил Уразбахтин.

Ранее 17-летний форвард сборной Казахстана уже прибыл на тренировочную базу "Челси" и приступил к работе в расположении клуба. Его официальная презентация состоится в августе, когда футболист достигнет совершеннолетия и его контракт с лондонцами вступит в силу.

Ранее в сети появилось видео тренировки Сатпаева в составе английского гранда.

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