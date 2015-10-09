Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Казахстан(футбол)
Сегодня 00:16
 

В "Кайрате" рассказали о положении Сатпаева в "Челси"

  Комментарии

Поделиться
В "Кайрате" рассказали о положении Сатпаева в "Челси" ©КФФ

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин дал комментарий относительно старта карьеры Дастана Сатпаева в "Челси", передает корреспондент Vesti.kz

Поделиться

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин дал комментарий относительно старта карьеры Дастана Сатпаева в "Челси", передает корреспондент Vesti.kz

Наставник алматинцев отметил, что Дастан следил за игрой уже бывшего клуба в квалификации ЛЧ против "Сутьески". 

"Как там Дастан? Мы не общались. Но я только пытался узнать через руководство, но пока какой-то информации у меня нет.  Но он смотрел наш матч, хотя по-другому и не могло быть (улыбается)", - заявил Уразбахтин. 

Ранее 17-летний форвард сборной Казахстана уже прибыл на тренировочную базу "Челси" и приступил к работе в расположении клуба. Его официальная презентация состоится в августе, когда футболист достигнет совершеннолетия и его контракт с лондонцами вступит в силу.

Ранее в сети появилось видео тренировки Сатпаева в составе английского гранда. 

 

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   1/4 финала, мужчины
10 июля 01:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Марокко
Проголосовало 383 человек

Реклама

Живи спортом!