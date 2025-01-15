Спортивный мир Центральной Азии обсуждает возможный переход узбекского защитника Абдукодира Хусанова в английского "Манчестер Сити". Предполагаемая сумма трансфера, достигающая 40 миллионов евро, является беспрецедентной для региона и подчеркивает растущий потенциал узбекского футбола на международной арене, передают Vesti.kz.

По информации ряда источников, Хусанов вскоре пройдет медицинское обследование в "Сити", после чего сделка может быть официально оформлена. Если трансфер состоится, он станет знаковым событием не только для Узбекистана, но и для всего центральноазиатского футбола.

Тройка самых дорогих узбекских футболистов

На фоне этого события интересно сравнить стоимость трех ведущих узбекских игроков с общей трансферной ценой сборной Казахстана, которая, согласно данным Transfermarkt, составляет 18,5 миллиона евро.

Абдукодир Хусанов – защитник французского "Ланс", оцененный в 12 миллионов евро. В свои 20 лет Хусанов демонстрирует уверенную игру в обороне и опасен при стандартных положениях. Его карьерный путь начался с белорусского "Энергетик-БГУ", а затем он перешел во французский клуб.

Аббосбек Файзуллаев – полузащитник московского ЦСКА, с трансферной стоимостью 8 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 Файзуллаев был признан открытием российской премьер-лиги. Интерес к футболисту уже проявляют такие клубы, как мюнхенская "Бавария".

Элдор Шомуродов – нападающий итальянского "Кальяри", оцененный в 4 миллиона евро. Шомуродов ранее играл за "Рому", "Специю" и "Ростов", а также является лучшим бомбардиром сборной Узбекистана.

Сравнение с Казахстаном

Совокупная стоимость трех ведущих узбекских игроков значительно превышает трансферную стоимость всей сборной Казахстана. Такие успехи отражают растущее значение Узбекистана на футбольной карте мира.

Если трансфер Хусанова в "Манчестер Сити" состоится, это станет важной вехой для развития футбола в регионе и подтолкнет больше юных талантов к покорению европейских клубов.