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Казахстан(футбол)
Сегодня 10:45
 

Ушедший из "Кайрата" форвард ведет переговоры с азербайджанским клубом

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Ушедший из "Кайрата" форвард ведет переговоры с азербайджанским клубом ©ФК "Кайрат"

Бывший нападающий "Кайрата" Рикардиньо может продолжить карьеру в Азербайджане и подписать контракт в ближайшее время. 

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Бывший нападающий "Кайрата" Рикардиньо может продолжить карьеру в Азербайджане и подписать контракт в ближайшее время. 

По информации Azerisport, бакинский "Нефтчи" ведет переговоры с 25-летним бразильским форвардом, который сейчас находится в статусе свободного агента. Если сторонам удастся договориться о финансовых условиях, клуб подпишет с игроком контракт.

Отмечается, что "Нефтчи" уже проявлял интерес к Рикардиньо перед началом прошлого сезона, однако тогда оформить трансфер не удалось.

Минувший сезон бразилец провел в "Кайрате" на правах аренды, приняв участие в матчах основного этапа Лиги чемпионов. Ранее форвард также выступал за бразильский "Гремио", португальский "Маритиму", болгарский "Левски" и чешскую "Викторию".

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