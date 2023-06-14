ЦСКА узнал цену трансфера Зайнутдинова в Европу

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов нацелен на трансфер в Европу, но осуществить его из ЦСКА на данный момент не так просто. Корреспондент Vesti.kz выслушал мнение по этому поводу известного российского агента Алексея Сафонова.

"Может ли помешать трансферу Зайнутдинова проблемы с платежами в ЦСКА? Думаю, решат эти вопросы, они ведь по Влашичу деньги получат от англичан, "Локомотив" за того же Бека-Бека получал. Способы получить деньги можно найти, но главное, есть ли на него спрос? Я не знаю, не веду его дела, как игрок он мне нравится. И у него уже возраст такой, если уезжать, то действительно сейчас. Цена? Я думаю, ЦСКА должен продавать его за 4-5 миллионов евро", - отметил Сафонов.

Напомним, что действующий контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Ранее интерес к игроку проявляли итальянские клубы "Аталанта" и "Торино".

В минувшем сезоне казахстанский футболист завоевал серебряные медали РПЛ, а также завоевал Кубок России в составе ЦСКА.