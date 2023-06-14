ЦСКА узнал цену трансфера Зайнутдинова в Европу

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 07:14
©ПФК ЦСКА

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов нацелен на трансфер в Европу, но осуществить его из ЦСКА на данный момент не так просто. Корреспондент Vesti.kz выслушал мнение по этому поводу известного российского агента Алексея Сафонова.

"Может ли помешать трансферу Зайнутдинова проблемы с платежами в ЦСКА? Думаю, решат эти вопросы, они ведь по Влашичу деньги получат от англичан, "Локомотив" за того же Бека-Бека получал. Способы получить деньги можно найти, но главное, есть ли на него спрос? Я не знаю, не веду его дела, как игрок он мне нравится. И у него уже возраст такой, если уезжать, то действительно сейчас. Цена? Я думаю, ЦСКА должен продавать его за 4-5 миллионов евро", - отметил Сафонов.

Напомним, что действующий контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Ранее интерес к игроку проявляли итальянские клубы "Аталанта" и "Торино". 

В минувшем сезоне казахстанский футболист завоевал серебряные медали РПЛ, а также завоевал Кубок России в составе ЦСКА.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:57
Казахстан(футбол)
Стали не нужны сборной. Кому из казахстанских футболистов следует сменить клуб?
Сегодня , 07:14
Казахстан(футбол)
ЦСКА узнал цену трансфера Зайнутдинова в Европу
Вчера , 17:12
Казахстан(футбол)
"Казахстан играет в Европе, а у России бан - это фактор". Агент - о плюсах натурализации Зуева
Вчера , 15:30
Казахстан(футбол)
"Верю, что выйдем на Евро". Самородов - о сборной Казахстана, критике Карповича и трансфере
Вчера , 14:30
Казахстан(футбол)
"Конкуренция с Зуевым? Это хорошо". Самородов - о новичке сборной Казахстана и матче с Сан-Марино
Вчера , 12:42
Казахстан(футбол)
Виновники прошлогоднего кошмара. Самые опасные соперники "Астаны" на старте Лиги чемпионов
Вчера , 11:26
Казахстан(футбол)
Казахстанец попал в футбольный инстаграм с 64 миллионами подписчиков
12 июня, 19:31
Казахстан(футбол)
Игрок сборной Казахстана получил предложение от клуба РПЛ
12 июня, 12:27
Казахстан(футбол)
Слезы, спасение от алкоголя и слова на казахском: как Зайнутдинов завоевал первый трофей в России
9 июня, 16:46
Казахстан(футбол)
Кейс Зайнутдинова и акцент на молодых. "Ростов" - главный претендент на игрока сборной Казахстана?
© 2008 - 2023 ТОО «EML»