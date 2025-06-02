Стало известно место Казахстана в рейтинге коэффициентов УЕФА

Казахстан по итогам еврокубкового сезона 2024/25 занял 39-ую строчку в рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передают Vesti.kz со ссылкой на Kazfootball.kz.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом: Англия – 115.196 - общее количество очков (29.464 в сезоне 24/25); Италия – 97.231 (21.875); Испания – 94.453 (23.892); Германия – 86.331 (18.421); Франция – 73.093 (17.928); Нидерланды – 67.150 (15.250); Португалия – 62.266 (16.250); Бельгия – 56.850 (15.650); Чехия – 44.100 (10.550); Турция – 43.900 (10.300).

Казахстанские клубы 3.000 очков по итогам сезона. Общее количество баллов на данный момент составляет 11.125, что позволило расположиться на 39-м месте в таблице коэффицентов УЕФА.

Клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций считается на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге Чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.

Клубный рейтинг коэффициентов для ассоциаций в отдельном сезоне считается на основании результатов всех клубов ассоциации (страны) в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ), Лиги Европы УЕФА (ЛЕ) и Лиги конференций УЕФА (ЛК).

Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.