Стали известны подробности подписания Жуковым контракта с клубом из Уханя

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков уже находится в Китае, но контракт с "Уханем" пока не подписан. Об этом сообщается в телеграм-канале Kozhakhmet_inside_official.

По данным паблика, футболисту придется ждать еще не менее десяти дней. Причина в том, что Жукову предстоит провести время в изоляции - в Китае все еще жесткие антиковидные меры, тем более, что он отправляет в город, откуда началась пандемия коронавируса.

"Ухань" находится на 13-й строчке чемпионата Китая. В команде пока всего два легионера, казахстанцу предстоит стать третьим. Ранее Жуков выступал за краковскую "Вислу", которая решила не продлевать с ним контракт.

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