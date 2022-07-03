Стали известны подробности подписания Жуковым контракта с клубом из Уханя

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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 16:47

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков уже находится в Китае, но контракт с "Уханем" пока не подписан. Об этом сообщается в телеграм-канале Kozhakhmet_inside_official.

По данным паблика, футболисту придется ждать еще не менее десяти дней. Причина в том, что Жукову предстоит провести время в изоляции - в Китае все еще жесткие антиковидные меры, тем более, что он отправляет в город, откуда началась пандемия коронавируса. 

"Ухань" находится на 13-й строчке чемпионата Китая. В команде пока всего два легионера, казахстанцу предстоит стать третьим. Ранее Жуков выступал за краковскую "Вислу", которая решила не продлевать с ним контракт. 

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Метки:
Жуков Георгий Китай Коронавирус Казахстанцы за границей

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Сегодня 16:47
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