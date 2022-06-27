В европейском клубе решили судьбу футболиста сборной Казахстана

Краковская "Висла" решила на продлевать контракт с футболистом сборной Казахстана Георгием Жуковым. Об этом сообщает Transfery.info.

Текущее соглашение 27-летнего полузащитника истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

При этом ранее не исключалось, что он может вернуться в Бельгию, где играл за "Стандард" и "Беерсхот". Слухи еще отправляли его в китайский клуб "Ухань".

В КПЛ Жуков защищал цвета "Кайрата" и "Астаны", также в его карьере были российский "Урал" и нидерландская "Рода".

Напомним, "Висла" завалила конец минувшего сезона (в шести последних турах ни одной победы) и вылетела из высшего дивизиона.

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