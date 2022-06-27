Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

В европейском клубе решили судьбу футболиста сборной Казахстана

В европейском клубе решили судьбу футболиста сборной Казахстана
©ФК "Висла"

Краковская "Висла" решила на продлевать контракт с футболистом сборной Казахстана Георгием Жуковым. Об этом сообщает Transfery.info.

Текущее соглашение 27-летнего полузащитника истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

При этом ранее не исключалось, что он может вернуться в Бельгию, где играл за "Стандард" и "Беерсхот". Слухи еще отправляли его в китайский клуб "Ухань".

В КПЛ Жуков защищал цвета "Кайрата" и "Астаны", также в его карьере были российский "Урал" и нидерландская "Рода".

Напомним, "Висла" завалила конец минувшего сезона (в шести последних турах ни одной победы) и вылетела из высшего дивизиона.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Жуков Георгий Казахстанцы за границей Польша Футбольные трансферы

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:54
Казахстан(футбол)
В европейском клубе решили судьбу футболиста сборной Казахстана В европейском клубе решили судьбу футболиста сборной Казахстана
25 июня, 22:25
Казахстан(футбол)
Алип не попал в старт "Зенита" на матч "Кубка Премьер" Алип не попал в старт "Зенита" на матч "Кубка Премьер"
25 июня, 16:47
Казахстан(футбол)
"Зенит" подыскал Алипу конкурента за 15 миллионов евро "Зенит" подыскал Алипу конкурента за 15 миллионов евро
24 июня, 21:45
Казахстан(футбол)
Клуб из Казахстана сыграет с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов Клуб из Казахстана сыграет с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
24 июня, 18:04
Казахстан(футбол)
Избежал тюрьмы и разносит КПЛ. Как легионер "Астаны" затмил Томасова Избежал тюрьмы и разносит КПЛ. Как легионер "Астаны" затмил Томасова
24 июня, 15:37
Казахстан(футбол)
"Кызыл-Жар" претендует на игрока сборной Казахстана "Кызыл-Жар" претендует на игрока сборной Казахстана
24 июня, 14:12
Казахстан(футбол)
От Лиги 1 до завершения карьеры. Топ-5 трансферных провалов "Астаны" От Лиги 1 до завершения карьеры. Топ-5 трансферных провалов "Астаны"
22 июня, 18:03
Казахстан(футбол)
Стало известно, на чем попался Айбол Абикен Стало известно, на чем попался Айбол Абикен
22 июня, 16:37
Казахстан(футбол)
Стал известен срок дисквалификации Абикена за допинг Стал известен срок дисквалификации Абикена за допинг
22 июня, 16:14
Казахстан(футбол)
Путь Зайнутдинова или рекомендация Адиева? В какой из клубов РПЛ мог бы перейти Астанов Путь Зайнутдинова или рекомендация Адиева? В какой из клубов РПЛ мог бы перейти Астанов
22 июня, 13:05
Казахстан(футбол)
Феерия на Кубке Азии и новые требования в "Кайрате". Сможет ли "узбекский Месси" зажечь в КПЛ? Феерия на Кубке Азии и новые требования в "Кайрате". Сможет ли "узбекский Месси" зажечь в КПЛ?
21 июня, 19:52
Казахстан(футбол)
Селюк высказался о сборной Казахстана, "Кайрате" и будущем Бабаяна Селюк высказался о сборной Казахстана, "Кайрате" и будущем Бабаяна
21 июня, 18:41
Казахстан(футбол)
"Интерес остается". Агент Шушеначева рассказал о контракте с "Кайратом" и вариантах в Европе "Интерес остается". Агент Шушеначева рассказал о контракте с "Кайратом" и вариантах в Европе
21 июня, 15:53
Казахстан(футбол)
Казахстанский нападающий вернулся из России и перешел в "Ордабасы" Казахстанский нападающий вернулся из России и перешел в "Ордабасы"
20 июня, 18:45
Казахстан(футбол)
Крепкий характер. Как "Актобе" спасает матчи и рвется к чемпионству в КПЛ Крепкий характер. Как "Актобе" спасает матчи и рвется к чемпионству в КПЛ
20 июня, 13:34
Казахстан(футбол)
Укол в сторону Бердыева. Новый старый тренер дерзко стартовал в "Кайрате" Укол в сторону Бердыева. Новый старый тренер дерзко стартовал в "Кайрате"
20 июня, 10:00
Казахстан(футбол)
Поколение нулевых? Кто из казахстанцев чаще забивает в КПЛ-2022 Поколение нулевых? Кто из казахстанцев чаще забивает в КПЛ-2022
19 июня, 23:19
Казахстан(футбол)
30 человек в полиции. Чем завершилась потасовка фанатов клубов КПЛ 30 человек в полиции. Чем завершилась потасовка фанатов клубов КПЛ
19 июня, 22:53
Казахстан(футбол)
"Тобол" победил "Каспий" в матче с двумя незабитыми пенальти "Тобол" победил "Каспий" в матче с двумя незабитыми пенальти
19 июня, 22:49
Казахстан(футбол)
"Астана" вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте "Астана" вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте
19 июня, 21:57
Казахстан(футбол)
"В этом матче был другой футбол, чем раньше". Кекер - о "Кайрате", уходе Гуральски и форме Шушеначева "В этом матче был другой футбол, чем раньше". Кекер - о "Кайрате", уходе Гуральски и форме Шушеначева
19 июня, 21:24
Казахстан(футбол)
Фанаты устроили потасовку после матча "Атырау" и "Актобе" в КПЛ Фанаты устроили потасовку после матча "Атырау" и "Актобе" в КПЛ
19 июня, 20:58
Казахстан(футбол)
"Кайрат" одержал победу в КПЛ после ухода Бердыева "Кайрат" одержал победу в КПЛ после ухода Бердыева
19 июня, 20:57
Казахстан(футбол)
Клуб КПЛ с удалением выиграл матч и обошел конкурентов Клуб КПЛ с удалением выиграл матч и обошел конкурентов
19 июня, 19:58
Казахстан(футбол)
"Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом "Ордабасы" совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом
19 июня, 18:55
Казахстан(футбол)
Аутсайдер КПЛ вырвал на последних минутах победу у "Шахтера" Аутсайдер КПЛ вырвал на последних минутах победу у "Шахтера"
19 июня, 16:46
Казахстан(футбол)
Клуб из Европы нацелился на лидера "Астаны" Клуб из Европы нацелился на лидера "Астаны"
18 июня, 21:56
Казахстан(футбол)
"Зенит" присмотрел конкурента для Алипа "Зенит" присмотрел конкурента для Алипа
17 июня, 20:48
Казахстан(футбол)
Лидер "Кайрата" поделился причинами выбора нового клуба Лидер "Кайрата" поделился причинами выбора нового клуба
17 июня, 20:19
Казахстан(футбол)
Новый клуб лидера "Кайрата" раскрыл подробности контракта Новый клуб лидера "Кайрата" раскрыл подробности контракта

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus