Стал известен срок дисквалификации Абикена за допинг

Стало известно наказание для футболиста сборной Казахстана Айбола Абикена за допинг. Об этом сообщает телеграм-канал "СпортРадар.kz".

Правами на игрока обладает "Кайрат", который в начале года отдал его в аренду в "Аксу".

"Как сообщил мне источник в ФИФА, Айболу Абикену дали три года дисквалификации. Держись, Айбол! Искренне за тебя переживаю!" - пишет источник.

Напомним, в начале мая Абикен сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов. Допинг-проба была взята до стыковых матчей сборной Казахстана против Молдовы в Лиге наций. Допинг-проба "Б" также оказалась положительной.

Это уже третий случай в сборной Казахстана. В 2020 году за применение допинга на два года был дисквалифицирован капитан национальной команды Бауыржан Исламхан. В 2021-м на такой же срок был отстранен от футбола Руслан Валиуллин.