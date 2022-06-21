Стал известен результат допинг-пробы "Б" Айбола Абикена

Допинг-проба "Б" полузащитника сборной Казахстана по футболу и ФК "Аксу" Айбола Абикена подтвердила употребление им запрещенных препаратов. Об этом сообщает телеграм-канал СпортРадар.kz.

По данным паблика, она тоже оказалась положительной.

"Стал известен результат пробы "Б" Айбола Абикена на наличие в его крови запрещенных веществ. Увы, чуда не произошло, он тоже оказался положительным. Теперь осталось узнать, какое наказание понесет футболист "Аксу", права на которого принадлежат "Кайрату", - пишет канал.

Напомним, в начале мая стало известно, что Абикен сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов. Допинг-проба была взята до стыковых матчей сборной Казахстана против Молдовы в Лиге наций. Сам футболист позже заявил, что ошеломлен такой новостью и чист.

Это уже третий случай в сборной Казахстана. В 2020 году за применение допинга на два года был дисквалифицирован капитан команды Бауыржан Исламхан. В 2021 году на такой же срок был отстранен от профессионального футбола Руслан Валиуллин.