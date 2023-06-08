Сборной России не станет хуже - Мостовой о получении Зуевым гражданства Казахстана

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Сегодня 12:40
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал смену гражданства футболистом самарских "Крыльев Советов" Александром Зуевым

Напомним, накануне футболист объявил, что принял гражданство Казахстана, а затем он получил вызов в национальную сборную. 

"Считаю, что нет ничего страшного, что некоторые наши футболисты, которые имеют второй паспорт, будут играть за другую сборную. Наша национальная команда от этого ничего не потеряет, потому что те, кто это сделал, по сути, являются средними и не очень известными футболистами. Вот тот же Александр Зуев, который теперь будет играть за Казахстан. Его помнят только по выступлениям за "Спартак", ну и болельщики самарских "Крыльев Советов" его еще знают. Так что сборной России хуже от этого перехода не станет.

Но это абсолютно нормальная практика. Так делают во многих странах. Тот, кто не может закрепиться в сборной Франции, едет играть за родной Алжир или Марокко. Тем более что, вы сами понимаете, российский футбол находится в изоляции. А ребята хотят на международный уровень. Пусть едут, если у них есть такая возможность. Это абсолютно нормально", - цитирует Мостового RT.

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Метки:
Сборная РК по футболу

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