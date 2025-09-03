В сборной Казахстана вынесли вердикт Сатпаеву перед матчем отбора к ЧМ

Ассистент Али Алиева, главного тренера сборной Казахстана, Елдос Ахметов высказался о 17-летнем нападающем алматинского "Кайрата" Дастане Сатпаеве, передают Vesti.kz.

"Показатели Дастана говорят сами за себя. Он входит в число лучших бомбардиров чемпионата Казахстана. В начале были опасения, что он слишком молод, может рано повзрослеть, есть риск травм. Но если посмотреть на его трудолюбие и физическую комплектацию, не скажешь, что он мальчик", — сказал Ахметов на YouTube-канале "Спорт Министрі".

"Он довёл себя до такой формы, что способен играть на одном уровне со взрослыми. Во-первых, всё благодаря Аллаху, во-вторых, его трудолюбию, в-третьих, он — особенный. Он, как Ямаль, только родился в Казахстане", — добавил специалист.

В текущем сезоне Сатпаев провёл 31 матч за "Кайрат" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

На данный момент Дастан находится в расположении национальной сборной - уже завтра, 4 сентября, подопечным Али Алиева предстоит сыграть домашний матч против Уэльса в рамках отбора к чемпионату мира-2026.