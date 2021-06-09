Нуралы Алип остается потенциально самым востребованным казахстанским игроком на зарубежном рынке, и уже не первый год за ним наблюдают скауты клубов РПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, насколько реален интерес той или иной команды к 21-летнему защитнику.

"Зенит"

Исходя из интервью Кайрата Боранбаева, определенный интерес к Алипу у чемпионов России был, но, вероятно, это пока лишь сбор информации. В обороне у "Зенита" есть дорогие и действительно качественные иностранцы - Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий, а также недавно был подписан на постоянный контракт Дмитрий Чистяков. Да, в прессе говорят о возможном уходе Ракицкого, а значит тогда клубу точно будет нужен левоногий центрбек, но Алип не может стать прямой заменой украинцу, ведь "Зениту" нужен будет готовый, опытный центрбек под Лигу чемпионов.

"Локомотив"

Бывший селекционер московского клуба Александр Сорочинский подтверждал, что прошлым летом в шорт-листе клуба из трех кандидатов на усиление позиции центрального защитника был Нуралы Алип, но тогда клуб сделал выбор в пользу возвращения своего воспитанника Виталия Лысцова.

После сезона-2020/21 "Локомотив" покинул Ведран Чорлука, но в обойме среди защитников остались Пабло, Мурило и все тот же Лысцов. Команде формально нужен еще один защитник, но сейчас в этих списках уже вряд ли фигурирует казахстанец, поскольку за год в клубе сменилось руководство и часть спортивного отдела.

"Рубин"

О неофициальной, но достаточно тесной связи между "Рубином" и "Кайратом" уже говорилось не раз, сам Кайрат Боранбаев подтверждал, что в казанский клуб мог перейти Еркебулан Тунгышбаев, и сообщал об интересе с их стороны к Нуралы Алипу. Примечательно, что на зимних сборах этого года тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил именно Алипа в составе "Кайрата", который произвел на него "хорошее впечатление".

Сейчас у казанцев укомплектована позиция центрбека, там играют сразу три иностранца, но подписать молодого защитника без статуса легионера в обойму - это вполне реальное развитие событий.

"Краснодар"

Публично о том, что клуб Сергея Галицкого наблюдает за игроком "Кайрата", было неизвестно, но один из бывших партнеров Алипа по алматинскому клубу подтверждал корреспонденту Vesti.kz, что "Краснодару" импонировал защитник, и они следят за его прогрессом.

При этом у "Краснодара" существуют реальные проблемы с центральными защитниками. Мартынович постарел, Кайо регулярно ошибается, Егор Сорокин выглядит нестабильно. Очевидно, что клубу необходимо обновление в этой линии, и Алип способен заиграть там. К тому же сейчас в "Краснодаре" Виктор Гончаренко, который когда-то уже приглашал в свою команду казахстанца Бахтиера Зайнутдинова.

"Ростов"

Пожалуй, самый реальный из всех перечисленных вариантов на данный момент. Информацию о том, что Алип привлек "Ростов", нам рассказал Рамазан Оразов, который узнал об этом именно в Ростове от источника из клуба.

"Ростов" в последние годы превратился в фабрику по раскрытию недооцененных игроков, клубу и тренеру Валерию Карпину интересно развивать молодых. Положительный пример с Бахтиером Зайнутдиновым лишь закрепил намерение "Ростова" более внимательно следить за казахстанским рынком.

Сейчас у дончан по количеству нормальный набор центрбеков, но им не хватает защитника с рабочей левой ногой, Алип может восполнить этот пробел.

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