Риск вылета и слабые конкуренты. Заиграет ли Аймбетов в европейском клубе?

Казахстанский нападающий Абат Аймбетов близок к возобновлению карьеры, после длительного простоя он может подписать контракт с румынским "Петролулом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что ждёт форварда в новой команде и почему у него есть шансы проявить себя там.

История "Петролула": успехи в прошлом веке и кризис в современности

Пиковой отрезок "Петролула" в румынском футболе связан с периодом 1950-60-х годов, тогда команда завоевала большинство своих трофеев, а именно три из четырёх титулов чемпионата Румынии — 1958, 1959, 1966 и национальный кубок.

В прошлом десятилетии "Петролул" снова сверкнул на внутренней арене, дважды взяв бронзу чемпионата (2012/13, 2013/14) и Кубок Румынии (2012/13), но уже в тот период владельцы хотели продать клуб, испытывая финансовые проблемы. В итоге, в сезоне 2015/16 "Петролул" занял последнее место в высшем дивизионе и летом 2016 года команда была объявлена банкротом.





Клуб возродили почти сразу, но под другим названием. Команда обрела нового спонсора и начала постепенное возвращение в элиту с четвёртого дивизиона. В 2022 году "Петролул" вернулся в Лигу 1 — высший дивизион чемпионата Румынии. С тех пор команда середняк лиги, балансируя на уровне 8-10 места.

Аймбетов не играл восемь месяцев и не хотел возвращаться в Казахстан

Последний официальный матч Аймбетов провёл 31 мая 2025 года в чемпионате Турции за "Адана Демирспор". Тот сезон он завершил с пятью голами в 27 матчах. Не самый плохой показатель, учитывая критическое положение его клуба на протяжении всего сезона.

Но удивительно, что после чемпионата Турции, где Абат играл достаточно регулярно, у него так и не нашлось варианта в Европе. Говорили о той же Суперлиге, чемпионатах Румынии, России, якобы был интерес даже из Ирана.

Естественно, перманентный интерес был из Казахстана, где Абата мог вернуть родной "Актобе", плюс ходили разговоры об "Астане" и клубах рангом ниже. Но форвард не спешил возвращаться на родину даже несмотря на столь длительный простой. В итоге, представитель игрока, румынский агент Траян Гергишан судя по всему трудоустроил своего клиента в европейский чемпионат.

"Петролул" рядом с зоной аутсайдеров, у команды проблемы с результативностью

На данный момент "Петролул" занимает 12-е место, команды с 7-го по 16-е места во второй части сезона играют в своей группе и ведут борьбу за сохранение прописки в лиге. У "Петролула" огромные трудности по части забитых мячей. У команды всего 18 голов после 25 игр — это худший показатель в лиге.

Лучшим бомбардиром "Петролула" является 35-летний ветеран Георге Грозав, у него пять голов. Также ещё один потенциальный конкурент Аймбетова — Ади Чика-Роша, у него три гола за сезон. Зимой "Петролул" совершил несколько трансферов, но так и не усилил позицию центрфорварда, похоже, им станет форвард сборной Казахстана.





Неизвестно, в какой сейчас находится форме Аймбетов, но в своих оптимальных кондициях он точно способен быть основным в нынешнем "Петролуле". Другое дело, что Абат, как и в случае с "Адана Демирспор", вновь попадает в кризисный коллектив, который далек от высоких позиций и стабильной, поставленной игры.