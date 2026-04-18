Казахстанская академия мадридского "Атлетико" дебютировала в юношеском чемпионате Казахстана - QJ League. В первом туре в возрастной категории до 15 лет команда потерпела поражение от алматинского "Жас Кырана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Алматы заверишился победой хозяев поля со счётом 5:0. Голами отметились Жарас Ерик (4'), Алисултан Канапия (19', 59'), Арман Серикбай (26') и Мансур Куатулы с пенальти (54'). На 77-й минуте футболисты академии "Атлетико" могли забить гол престижа, но их игрок не реализовал пенальти.



Стоит отметить, что игры в чемпионате U-15 проводятся в два тайма по 40 минут. Любопытно, что гости из академии испанского клуба выпустили состав из юных игроков 2013-2014 годов рождения в то время как у соперников играли футболисты 2012 года рождения.

Отметим, что академия мадридского "Атлетико" открылась в Казахстане в прошлом году. Она базируется в Талгаре (Алматинская область). В этом сезоне игроки из казахстанского филиала будут играть в QJ League в возрастных категориях до 16 и 15 лет.

