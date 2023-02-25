Прямая трансляция матча "Астана" - "Ордабасы" за Суперкубок Казахстана

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 08:55
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Сегодня, 25 февраля, состоится матч "Астаны" и "Ордабасы" за Суперкубок Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 15:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, что в прошлом году "Астана" стала победителем национального чемпионата, а "Ордабасы" завоевал Кубок страны.

Столичный клуб является рекордсменом по числу побед в Суперкубке Казахстана - пять титулов. У шымкентцев всего одна победа в Суперкубке. Бауыржан Исламхан впервые с 2020 года может сыграть в официальном матче.

Более подробно о предстоящем противостоянии можно узнать здесь.

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Метки:
Астана ФК Ордабасы ФК Суперкубок Казахстана Телеканал QazSport

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