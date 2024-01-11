Где пройдет матч за Суперкубок Казахстана по футболу? Неожиданный выбор

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Сегодня 10:10
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Матч за Суперкубок Казахстана по футболу, в котором встретятся шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол", может пройти в другой стране, передают Vesti.kz

По информации Meta-ratings.kz, рассматривается вариант с проведением игры в Турции, так как в Казахстане нет подходящих для этого мест.

В частности, "Тобол", в минувшем сезоне завоевавший Кубок Казахстана, предлагал провести игру в крытом манеже "Тобыл Арена", однако от этого варианта отказался "Ордабасы".

Со своей стороны шымкентцы предложили в качестве места проведения Центральный стадион имени Мунайтпасова. Однако в ПФЛК отказались от варианта в Шымкенте из-за опасения, что качество газона в этот период не будет соответствовать минимальным требованиям.

По этой же причине не стали рассматривать Центральный стадион в Алматы. Там невозможно спрогнозировать и температуру воздуха в день матча.

Что касается "Астана Арены", то главный стадион страны с декабря закрыт и находится на реконструкции.

Сам матч за Суперкубок Казахстана ориентировочно должен состояться в конце февраля-начале марта.

Напомним, "Ордабасы" в минувшем сезоне впервые в истории стал чемпионом Казахстана. "Астана" финишировала второй, а тройку призеров замкнул "Актобе".

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