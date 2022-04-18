По примеру Германии. Эксперт - о пользе вызова Жоао Пауло в сборную Казахстана

Известный казахстанский тренер Владимир Никитенко в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о возможной натурализации бразильского форварда Жоао Пауло. В частности, он уточнил, какие качества игрока "Кайрата" пригодились бы в случае его приглашения в сборную Казахстана.

"У нас явно прослеживается недостаток игроков в третьей зоне, то есть в линии атаки, которые могли индивидуально решить эпизод. Есть в этом плане проблема, и Жоао Пауло мог бы помочь, у него есть навыки, он забивной, есть чувство момента, есть удар, есть опыт. Но насколько реально его привлечение к сборной - вопрос не ко мне.

Мы должны воспитывать таких игроков, особенно на этой позиции. Да, есть примеры натурализации даже в таких странах, как Германия, и тогда спрашивается, почему Казахстан не может? Но надо правильно выбрать (игрока). Чтобы это было на долгосрочной основе и с высоким КПД", - заявил Владимир Андреевич.

Добавим, что Жоао Пауло уже четвертый год выступает в чемпионате Казахстана. Ранее бразилец защищал цвета "Ордабасы", а в прошлом году перешел в "Кайрат". В нынешнем сезоне на счету форварда два гола и ассист в семи официальных матчах за алматинский клуб.

Ранее по поводу натурализации бразильца высказался исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Андрей Карпович.

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