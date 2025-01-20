Появилась информация о возвращении известного тренера в Казахстане

Казахстанец Алмас Кулшинбаев будет назначен на пост главного тренера "Хан-Тенгри" из Алматы. Он уже тренировал этот клуб два года назад, передают Vesti.kz со ссылкой на "Бомбардир".

В прошлом году с командой работал другой казахстанский специалист Аскар Кожабергенов. "Хан-Тенгри" занял пятое место в таблице первой лиги.

49-летний Кулшинбаев в разное время тренировал семейский "Спартак", талдыкорганский "Жетысу", сборные Казахстана до 17 и 21 года.

Игровую же карьеру провел в "Мегаспорте", "Ордабасы", "Актобе", "Есиль-Богатыре", "Кайрате" и "Намысе".

С 1997 по 2001 год привлекался в сборную Казахстана.