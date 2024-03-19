"Пластика из карате помогла в футболе". Игрок молодежной сборной Казахстана - о трансфере в Россию и карьере в Европе

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Давид Есимбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему бросил карате ради футбола, чем обусловлен его переход в российский клуб "Черноморец" и где он хочет построить карьеру.

- Давид, сейчас ты расположении молодежной сборной Казахстана. Как проходит подготовка?

- Все отлично, подготовка идет полным ходом. Игра с Шотландией очень ответственная. На днях провели товарищеский матч с "Кайратом", наигрывали связи.

- В молодежной сборной произошла смена старшего тренера, как отличаются стиль работы Константина Горовенко и Кайрата Нурдаулетова?

- В плане игры мы сейчас действуем в три центральных полузащитника, при Кайрате Жумабековиче играли в два. При нынешней схеме нагрузка на полузащитников более равномерная, а когда два игрока в центре, там больше работы на них выпадает.

- Расскажи, как футбол появился в твоей жизни?

- Начал заниматься футболом в 10 лет, в городе Текели, мой первый тренер - Сагимов Канат Садвакасович, у него была своя секция и он позвал меня. В 2017 году я перешел в "Жетысу", начал с футбольного центра и дошел до главной команды.

- Ты занимался другими видами спорта, кроме футбола?

- Да, до футбола я ходил пять лет на карате. Но потом были каникулы, решил сходить в футбольную секцию, втянулся. Потом примерно еще месяц ходил на карате, должен был ехать на чемпионат Азии, но отказался и сказал, что буду играть в футбол.

Применял ли навыки карате в футболе? Нет. Но пластика из карате чуть помогла мне в футболе, есть растяжка, только так это отразилось.

- В прошлом году ты дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. Алмас Кулшинбаев при котором ты тогда играл говорил, что изначально у тебя были проблемы с психологией и физикой.

- Да, это действительно так. В плане психологии он работал со мной еще в 2022-м, когда мы играли в первой лиге. Я был очень слаб в плане психологии, сразу расстраивался, злился, психовал, Алмас Жаканович действительно мне помог тогда, я при нем окреп, как физически, так и психологически.

Красные карточки? Нет, их не было, но я часто допускал простые ошибки в ситуациях, где не должен был терять мячи. Жаканович всегда говорил: "Холодная голова, горячее сердце", вот это я запомнил.

- Прошлый сезон для тебя был первым на уровне КФЛ, как ты его оцениваешь?

- Он получился скомканным. Было много как хороших, так и грустных моментов. Во второй половине я практически не играл в клубе, но зато впервые получил вызов в молодежную сборную, для меня это было большой честью.

- Тот факт, что ты выпал из состава "Жетысу" - это из-за смены тренера и ухода Кулшинбаева?

- Да, новый тренер больше акцентировался на результате, нежели на развитии молодежи.

- Зимой ты ездил на просмотр в кипрский "Арис". Как это было?

- Там все очень на высоком уровне, даже тренировочный процесс, видно, что команда борется за чемпионство. Тренерский штаб очень хороший, все объясняли. Но был языковой барьер, процесс шел на английском языке, но мне помогали, объяснили на русском. Мне все понравилось, для меня это новый мир.

Нагрузки Шпилевского? Да, конечно, сразу ощутил разницу по сравнению с "Жетысу", это небо и земля. Постоянный прессинг, потеря - сразу контрпрессинг, первые дни было тяжело привыкнуть, ты должен быстро перемещаться, принимать решение.

- Перед отъездом из "Ариса" у тебя был разговор со Шпилевским относительно будущего? Они тебя еще будут рассматривать?

- Алексей Николаевич сказал, что надо набраться опыта, но надеюсь, что я еще вернусь в "Арис", я мотивирован для этого.

- Вскоре ты перешел в российский "Черноморец", чем обусловлено это решение?

- Хотел играть за рубежом и выйти из зоны комфорта. Хочу попробовать что-то новое, будет больно и тяжело, но там я вижу рост.

- Как проходит твоя адаптация к команде, городу, быту?

- В команде изначально было тяжеловато, одному сложно, но сейчас все хорошо, тренерский штаб поддерживает и верит в меня. Мне все нравится, команда хорошо относится, с ребятами уже общаюсь, подружились.

Если говорить о городе, то все нормально, там все тихо, как у меня в Талдыкоргане.

- Ты пока не играл в официальном матче, но был в заявке в игре с тульским "Арсеналом". Что заметил со стороны в плане игры?

- Играют в быстрый, силовой футбол. Если сравнивать с Казахстаном, то там даже чуть быстрее.

- В "Арсенале" играет Александр Зуев, с ним удалось пообщаться?

- Нет, мы не знакомы лично. Просто поздоровались.

- Ты подписал длительный контракт с "Черноморцем", почему?

- Там команда достаточно перспективная, сейчас необходимо выполнить задачу и дальше расти. И нравится тренерский штаб, тот стиль, который они прививают.

- Тренер "Черноморца" Вадим Гаранин, чаще всего о нем говорят, как о человеке, которому нравится работать с молодежью и его стиль игры заточен под владение мячом. Ты это увидел?

- Да, это реально так. Схема очень интересная, ромб в середине поля, насыщаем центр. Интересный футбол, энергозатратный, опять же с применением прессинга.

- У тебя европейский агент, это не совсем типично. Как вы начали сотрудничать?

- В 2022-м году мы познакомились в Турции на сборах, с тех пор работаем. Когда мы изначально разговаривали, он спросил, чего я хочу - я сказал, что для меня в приоритете Европа.

- Представим ситуацию, что тебя пригласит топ-клуб Казахстана на солидный контракт и в то же время у тебя на столе будет скромное предложение от среднего чешского клуба, что выберешь?

- Для меня играть в Европе важнее, я бы отказался от топ-клуба Казахстана.

- Мне рассказывали, что ты довольно много читаешь.

- Стараюсь. Читаю много разного - про психологию, классику, финансы. Это лично моя прихоть, никто не влиял в этом плане. Последняя книга, которая впечатлила - "Алхимик" Пауло Коэльо. Кстати, книги мне тоже помогли окрепнуть психологически.

В марте сборная Казахстана U-21 проведет два матча в рамках квалификации Чемпионата Европы 2025 года: 21 марта казахстанцы на выезде сыграют против Шотландии. Игра состоится в городе Пейсли, на стадионе "Сент-Миррен Парк". Начало встречи – в 23:55.

26 марта подопечные Константина Горовенко сыграют против сборной Венгрии U-21. Матч пройдет на Центральном стадионе Алматы. Начало игры запланировано на 19:00.

Фото: КФФ©, ФК "Жетысу"©, ФК "Черноморец"©