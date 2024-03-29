Озвучена причина отставки тренера сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 21:30
©КФФ

Казахстанец Александр Кузнецов объяснил свой уход с поста главного тренера футбольного клуба "Хан-Тенгри" (Алматы), передают Vesti.kz.

По его словам, он сам предложил освободить его от должности, потому что не может разрываться между клубом и сборной.

"Все просто. Совмещать сборную и клуб тяжело. Но из-за уважения к руководителю клуба попросил уйти, так как сборная в приоритете. Я думал, что это возможно, но вижу, что на два фронта тяжело работать. Не могу быть эмоционально везде готов. Со стороны владельца понимание есть. Я уважаю его и то, что он делает. Поэтому, чтобы не разрываться и не тратить энергию, решил сосредоточиться на блоке сборных, - приводит слова Кузнецова телеграм-канал Серый CARDINAL.

Напомним, Кузнецов является старшим тренером сборной Казахстана до 19 лет.

В прошлом сезоне "Хан-Тенгри" финишировал на седьмом месте в таблице первой лиги Казахстана.

Метки:
Сборная РК по футболу Футбол Первая лига Казахстана
Новости
Сегодня , 21:30
Казахстан(футбол)
Озвучена причина отставки тренера сборной Казахстана
Сегодня , 19:56
Казахстан(футбол)
В Казахстане уволили тренера через 3 месяца после назначения
Сегодня , 11:43
Казахстан(футбол)
В прокуратуре сделали заявление о казахстанском футбольном клубе: подробности
Сегодня , 10:58
Казахстан(футбол)
"Есть игроки, которым не понравилось мое решение". Останется ли Тагыберген лидером сборной Казахстана
Сегодня , 10:43
Казахстан(футбол)
Разборки без "волков" и старая встреча спустя 16 лет. Что нас ждет в 3-м туре КПЛ?
Вчера , 20:00
Казахстан(футбол)
Бомбардир сборной Казахстана возобновил карьеру в 32 года и нашел клуб
Вчера , 15:00
Казахстан(футбол)
Игрока сборной Казахстана увели у другого европейского клуба
27 марта, 04:56
Казахстан(футбол)
Новичок сборной Казахстана рассказал о дебютном голе и желании играть в Европе
27 марта, 04:32
Казахстан(футбол)
Оразов высказался о будущем Адиева и дал позитивную оценку сборной Казахстана
27 марта, 04:14
Казахстан(футбол)
Адиев заявил о готовности уйти из сборной Казахстана после поражения от Люксембурга
© 2008 - 2024 ТОО «EML»