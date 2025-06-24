Оразов рассказал о трансфере в европейский клуб

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов поделился деталями своего перехода в датский "Силькеборг", передают Vesti.kz со ссылкой на Borodabata.kz.

Напомним, его трансфер из "Актобе" состоялся летом прошлого года - казахстанец присоединился к датчанам на правах свободного агента. Однако, как оказалось "Силькеборг" интересовался Оразовым еще в 2022-м.

- "Силькеборг" впервые вышел на меня через агента в конце 2022 года, когда я выступал за "Актобе". У них был конкретный интерес, поскольку мой контракт подходил к концу, и я должен был стать свободным агентом.

Главный тренер лично проявлял ко мне интерес. Но тогда все не сложилось - у меня было мало результативных действий. Они даже у агента уточняли причины. Летом 2023 года снова хотели подписать, но я уже был в "Тоболе". Мы общались с тренером, и трансфер состоялся только в 2024 году, - пояснил Рамазан.





В минувшем сезоне Оразов провел 24 матча за "Силькеборг" во всех турнирах, забив три гола. Помимо прочего, он вместе с коллективом дошел до финала Кубка Дании, где они уступили "Копенгагену" со счетом 3:0.

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