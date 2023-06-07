Опубликован список самых дорогих казахстанских футболистов

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Сегодня 10:58
©КФФ

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих казахстанских футболистов, сообщают Vesti.kz.

Лидерство в рейтинге сохранил Бахтиер Зайнутдинов - рыночная стоимость полузащитника московского ЦСКА составляет пять миллионов евро. Второе место занимает защитник "Зенита" Нуралы Алип с ценником в 1,2 миллиона евро.

При этом в первой десятке сразу несколько игроков прибавили в цене: форвард "Астаны" Абат Аймбетов и полузащитник шымкентского "Ордабасы" Асхат Тагыберген подорожали на 100 тысяч евро и теперь оцениваются в 900 и 850 тысяч евро соответственно.

Наибольший рост зафиксирован у нападающего "Актобе" Максима Самородова (+250) - его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро. На этой же отметке остановились защитник "Ордабасы" Темирлан Ерланов (+100) и форвард "Кайрата" Артур Шушеначев (+100).

В топ-10 самых дорогих казахстанских футболистов по версии Transfermarkt вошли:
1. Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) - 5 миллионов евро;
2. Нуралы Алип ("Зенит") - 1,2 миллиона евро;
3. Александр Меркель (без клуба) - 1 миллион евро;
4. Марат Быстров ("Ахмат") - 1 миллион евро;
5. Абат Аймбетов ("Астана") - 900 тысяч евро;
6. Асхат Тагыберген ("Ордабасы") - 850 тысяч евро;
7. Георгий Жуков ("Цанчжоу Майти Лайонс") - 750 тысяч евро;
8. Темирлан Ерланов ("Ордабасы") - 700 тысяч евро;
9. Артур Шушеначев ("Кайрат") - 700 тысяч евро;
10. Максим Самородов ("Актобе") - 700 тысяч евро.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Алип Нуралы Зенит Быстров Марат Меркель Александр Жуков Георгий КПЛ Астана ФК Ордабасы ФК Кайрат ФК Актобе ФК
Новости
Сегодня , 13:02
Казахстан(футбол)
Чемпион Европы по футболу принял гражданство Казахстана и сделал заявление
Сегодня , 10:58
Казахстан(футбол)
Опубликован список самых дорогих казахстанских футболистов
Сегодня , 10:11
Казахстан(футбол)
Связь Ибрагимовича с Казахстаном: жаловался на газон "Астана Арены" и "попал" в историю КПЛ
Вчера , 18:20
Казахстан(футбол)
Окреп и стал лидером. Почему лучший бомбардир "Актобе" заслужил дебюта в сборной Казахстана
Вчера , 13:15
Казахстан(футбол)
Худший показатель за девять лет. Почему за "Астану" тревожно перед стартом в Лиге чемпионов?
Вчера , 12:02
Казахстан(футбол)
Агент Алыкулова высказался о его будущем в Казахстане
Вчера , 11:38
Казахстан(футбол)
Уйти нельзя остаться. Зайнутдинов достиг потолка в РПЛ и ему пора уезжать
Вчера , 08:58
Казахстан(футбол)
Стали известны планы футболиста сборной Казахстана после вылета из российской премьер-лиги
5 июня, 21:34
Казахстан(футбол)
В "Актобе" отреагировали на "отставку" Логвиненко
5 июня, 16:56
Казахстан(футбол)
Бывший клуб Сейдахмета развалился при экс-тренере сборной Казахстана. От Лиги Европы до третьего дивизиона за 5 лет
© 2008 - 2023 ТОО «EML»